Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenmeye başlayan tekne içerisindeki 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli bir şekilde Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Boğazda seyir halindeki teknenin makineleri, Eceabat önlerinde arızalandı.

Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye "KB-10" sahil güvenlik botu sevk edildi.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için kurtarma faaliyeti kapsamında yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
