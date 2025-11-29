Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tanker Karanlık Liman'a Çekildi
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 'GAS CATALINA' isimli tankerinin Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşadığını ve emniyetle Karanlık Liman'a çekildiğini duyurdu.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan 'GAS CATALINA' isimli tankerin Karanlık Liman'a çekildiğini açıkladı.
KEGM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Libya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaşayan 'GAS CATALINA' isimli 119 metre boyundaki tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımızın refakatinde, 'KURTARMA-19' römorkörümüzün yedeğinde çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel