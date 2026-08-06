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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi

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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan boş tanker, Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan boş tanker, Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

Mısır'dan Rusya'ya giden, 269 metre uzunluğundaki Kamerun bayraklı "Regal 1" isimli boş tanker, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Bir süre sürüklenen geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-18" römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: AA
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