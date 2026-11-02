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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 14 metrelik tekne KEGM botuyla marinaya yedeklendi

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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 14 metrelik tekne KEGM botuyla marinaya yedeklendi
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Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makineleri arızalanıp sürüklenen 14 metrelik tekne, KEGM ekiplerince yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. Teknedeki 2 kişi durumu bildirdi, arızanın giderilmesi için tekne marinaya çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.

Boğazda seyir halindeki 14 metrelik teknenin makineleri, Kilitbahir önlerinde arızalandı.

Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

İki kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: AA
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