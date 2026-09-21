Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tekne, 3 kişiyle Lapseki'ye yedeklendi

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tekne, 3 kişiyle Lapseki'ye yedeklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti'ne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botuyla yedeklendi. İçinde 3 kişi bulunan tekne, Lapseki mevkisine yanaştırıldı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde, 15 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Lapseki'ye mevkisine yanaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı