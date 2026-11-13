Çanakkale Boğazı lodos nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılacak

Çanakkale Boğazı lodos nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı, saat 16.45 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında bugünkü tüm feribot seferleri de iptal edildi.
ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte lodos fırtınası, 2 gündür etkili oluyor. Lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan kentte yer yer saatte 60-90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.