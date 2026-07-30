Haberler

Çanakkale Biga’da tarım arazisinde yangın

Çanakkale Biga’da tarım arazisinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Biga ilçesi Yeniçiftlik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yoğun duman nedeniyle Çanakkale-Biga kara yolunun 3 kilometrelik kısmı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biga Yeniçiftlik köyü kırsalında başlayan yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edilmektedir. Yoğun dumandan dolayı görüş mesafesi düştüğü için Çanakkale-Biga ana yolunda 3 km'lik kısım trafiğe kapatılmıştır. Trafiğin akışı alternatif yollardan sağlanmakta olup yoğunluk azaltılmaya çalışılmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut

Şimdi her şey yeniden başlıyor! Transferde beklenen gerçekleşti
Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif

Tesadüfün böylesi! Sahilde yürürken karşısına ikinci kez çıktı
Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı: Bizzat ilgileneceğim

Ölümüyle kahreden ünlü ismin küçük kızına sahip çıktı
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu