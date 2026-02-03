Haberler

Biga'da taşkın riskine karşı Kocabaş Çayı çevresindeki park alanları kapatıldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda Kocabaş Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Biga Belediyesi ve Biga Kaymakamlığı, taşkın riskine karşı vatandaşları uyararak otoparkların kapatıldığını ve araçların tahliye edildiğini bildirdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi üzerine, dere yatağı çevresindeki araç park alanları tedbir amacıyla kapatıldı.

Bölge genelinde etkili olan sağanak sonrası çaydaki su seviyesinin artmasıyla birlikte Biga Belediyesi ve Biga Kaymakamlığı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Taşkın riskine karşı otopark alanındaki araçların tahliyesi istenirken, vatandaşların duyarlılığıyla park halindeki araçlar kısa sürede bölgeden çekildi.

Araçların tahliye edilmesinin ardından otopark giriş ve çıkışları, Biga Belediyesi ekiplerince bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan, yükselen suyun Atatürk Köprüsü altındaki geçiş noktasında yer yer taşmalara neden olması sebebiyle bu bölgedeki araç ve yaya geçişleri de kontrollü olarak engelleniyor.

Çanakkale Valiliği de il genelinde beklenen fırtına ve kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulunarak, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

