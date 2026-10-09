Çanakkale Bayramiç'te eylülde 21 kaçak yapı yıkılıp kaldırıldı

Çanakkale Bayramiç'te eylülde 21 kaçak yapı yıkılıp kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde eylül ayında Bayramiç'te 21 kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Kırsal, kıyı, kamu ve tarım alanlarındaki mevzuata aykırı yapılara yönelik denetimin tavizsiz sürdürüleceği bildirildi.
Çanakkale'de kaçak olduğu tespit edilen 21 yapı yıkıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda, eylül ayı içinde Bayramiç ilçesinde toplam 21 kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri gerçekleştirildi.
Kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamuya ait alanlar ve tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA