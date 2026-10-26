Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Ayvacık'ta su alan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Ayvacık'ta su alan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Deveboynu Plajı açıklarında su alan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Botu KB-103 tarafından kurtarıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtilen 2 kişi, Babakale Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Deveboynu Plajı açıklarında önceki gün saat 20.30 sıralarında, bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Teknedekilerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-103 bölgeye sevk edildi. Teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, Babakale Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, teknenin sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 80 sitede yayınlandı.
Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

Derbi 11'ini belirledi! O ismi yedek kulübesine gönderiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

Katil gizemli canlı bu kez fotokapana takıldı
Yol çalışması faciaya dönüştü! Çukura düşen araçtan acı haber

Yol çalışması faciaya dönüştü! Ters dönen araçtan acı haber
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

Yıllardır babasıyla görüşmüyordu: Meghan Markle nedenini açıkladı
Eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı

Eski sevgili dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızı boynundan bıçakladı