Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak ve dolu yağışı ile yollar beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından etkili olan yağış, turizm merkezi Assos'a da ulaşarak bölgedeki durumu olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından sabah saatlerinde kent genelinde sağanak başladı. Ayvacık ilçesi genelinde şiddetli yağış etkili olurken, ilçenin turizm merkezi Assos'a sağanak ve dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü.
