Çanakkale'de sahile ölü yunus vurdu

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan yürüyüş sırasında sahilde ölü bir yunus bulundu. Olay, vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sahil şeridinde ölü yunus bulundu.

Ayvacık'ta öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sahil kenarında hareketsiz halde duran bir yunus olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından, ölü yunusun gömüleceği öğrenildi.

Haber - Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale), (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

