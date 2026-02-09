Haberler

Çanakkale'de sahilde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahilde kayalıklarda hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay sonrası ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı ve kimlik tespiti için soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Koruoba köyünün sakinleri, bir kişinin deniz kenarındaki kayalıklarda hareketsiz yattığını gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan erkek cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler