Çanakkale'de sahilde erkek cesedi bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahilde kayalıklarda hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay sonrası ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı ve kimlik tespiti için soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Koruoba köyünün sakinleri, bir kişinin deniz kenarındaki kayalıklarda hareketsiz yattığını gördü.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan erkek cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel