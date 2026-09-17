Çanakkale- Apartman boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi Has Ahmet Sokak'taki Sürek Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman sakinleri yavru kedinin apartman boşluğuna düştüğünü fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yavru kedi düştüğü apartman boşluğundan kurtarıldı. Öte yandan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: Fuat SERTDEMİR / GELİBOLU, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı