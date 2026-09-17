Haberler

Çanakkale- Apartman boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi Has Ahmet Sokak'taki Sürek Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman sakinleri yavru kedinin apartman boşluğuna düştüğünü fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yavru kedi düştüğü apartman boşluğundan kurtarıldı. Öte yandan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: Fuat SERTDEMİR / GELİBOLU, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onları konuşuyor
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan kararla şok oldu

Bebeğinin babasından 60 bin euro istedi! Mahkeme kararıyla şok oldu

Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı