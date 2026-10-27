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Çanakkale Ahmetçe'de hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı

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Çanakkale-İzmir kara yolunun Ahmetçe köyü mevkisinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale'de kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

S.C.Ö. idaresindeki 06 FSS 918 plakalı hafif ticari araç, Çanakkale- İzmir kara yolunun Ahmetçe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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