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Çanakkale Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 15'i çocuk 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik "KB-119" botu ekipleri, bottaki aralarında 15 çocuğun bulunduğu 36 Afganistan uyrukluyu kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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