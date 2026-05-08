Sakatlanmasına rağmen 8'inci kez dünya şampiyonu oldu: Hedefim seneye de şampiyonluk

İZMİR'de yaşayan powerlifter Can Yeşilpınar (43), geçirdiği ağır sakatlığa rağmen geçen şubat ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Powerlifting Dünya Kupası'na katılarak, 'ağır sıklet masterler' kategorisinde 1'inci oldu. Toplamda sekizinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Yeşilpınar, sağlık problemi olmadığı sürece spor hayatını bırakmayı düşünmediğini belirterek, "Şimdi Sırbistan'da ve Montenegro'daki powerlifting yarışmalarına hazırlanıyorum. Kendilerinin daveti üzerine, misafir olarak gidiyorum. Ancak asıl hedefim seneye yeniden yapılacak dünya şampiyonasına katılıp, bir kez daha şampiyon olmak" dedi.

İzmir'de yaşayan Can Yeşilpınar, 23 yıl önce powerlifter ve ağırlık kaldırma sporuna başladı. Çocukluktan beri ağırlığa, güce ve kuvvete hep meraklı olduğunu belirten Yeşilpınar, antrenörü Yankı Tansu aracılığıyla 11 yıl önce ilk kez powerlifter yarışmalarına katılıp, Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarının arından girdiği yarışmalardan Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etmeye devam eden Yeşilpınar, 2019'da Arnold Classic organizasyonunda deadlift ve powerlifting kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu unvanına sahip oldu. Geçen yıl mayıs ayında kol kasında yırtılma olan Yeşilpınar, doktorların riskli olacağı gerekçesiyle yarışmalara katılmamasını önermesine rağmen çalışmayı bırakmadığını belirtip, geçen şubat ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Powerlifting Dünya Kupası'na hazırlandı. Kahire'deki müsabakalarda Polonyalı ve Rus rakibini geride bırakan Yeşilpınar, 'ağır sıklet masterler' kategorisinde birinciliği elde etti.

Bu başarısıyla birlikte 8'inci kez dünya şampiyonluğuna ulaştığını belirten Can Yeşilpınar, "Çocukluktan beri ağırlığa, güce ve kuvvete hep merakım vardı. Ortaokulda tenis ve boks ile ilgilendim. Antrenörlerim tenise yönelmemi istediği için ağırlık çalışmamı istemezdi. Buna rağmen ben en çok vücut geliştirme salonlarında vakit geçiyordum. 20'li yaşlardan sonra tamamen kendimi kuvvet antrenmanlarına adadım. Bütün egzersizlerde en güçlü nasıl olunur? Kuvvet, güç antrenmanları nasıl yapılır? Sorularına cevap arardım. Yabancı kaynaklardan kitaplar okudum ve yıllarca kendimi geliştirip antrenman sistemlerini değiştirdim. Podyum kısmı değil de kuvvet kısmında yer almak istediğim için powerlifter olmak istedim" dedi.

Mısır'daki şampiyona öncesinde sakatlığı nedeniyle doktorların riski bulmasına rağmen hiçbir şekilde vazgeçmediğinin belirten Yeşilpınar, "Yine hafif antrenmanlarla devam ettim. Yapabildiğimi görünce de vazgeçmedim. Sonucunda da bir dünya şampiyonluğu daha geldi" dedi.

'SAĞLIK PROBLEMİM OLMADIĞI SÜRECE SPORU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Sağlık problemim olmadığı sürece spor hayatını bırakmayı düşünmediğini belirten Yeşilpınar, "Şimdi Sırbistan'da ve Montenegro'daki powerlifting yarışmalarına hazırlanıyorum. Kendilerinin daveti üzerine, misafir olarak gidiyorum. Ancak asıl hedefim seneye yeniden yapılacak dünya şampiyonasına katılıp, bir kez daha şampiyon olmak" diye konuştu. Yeşilpınar, ayrıca aynı zamanda koçluk hizmeti vermeye devam edeceğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı