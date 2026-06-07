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CAN POLAT CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Sanal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin İzmir'de gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CAN POLAT CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Derya EVREN KORKMAZ / - SANAL medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin İzmir'de gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sanal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'daki tatil bölgesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet şüphelilerinin İstanbul bağlantılı olması nedeniyle soruşturma dosyası, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli ile olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi, saldırıda kullanılan otomatik silahla birlikte İzmir'de yakaladı. Olayın ardından İstanbul'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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