Can Gürzap, Sapanca'da Toprağa Verildi
İstanbul'da Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap'ın cenazesi, Sakarya'nın Sapanca ilçesine gönderildi. Gürzap'ın cenazesi, annesi Melek Gürzap'ın mezarının yanına defnedildi. Tiyatro ve sinema camiasından birçok oyuncu arkadaşı ve sevenleri cenazeye katıldı.
CAN GÜRZAP, SAPANCA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
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İstanbul'da Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınan tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap'ın cenazesi, Sakarya'nın Sapanca ilçesine gönderildi. Kırkpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına getirilen Gürzap'ın cenazesi, annesi Melek Gürzap'ın mezarının yanına defnedildi. Cenazeye, tiyatro ve sinema camiasından çok sayıda oyuncu arkadaşı ve sevenleri katıldı. Helalliğin ardından defin işlemi gerçekleşti. Sevenleri, Gürzap'ın mezarının başında dua etti.