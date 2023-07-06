Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde çıkan yangın, arpa tarlasında büyümeden söndürüldü. Yangında çiftçi Bülent Topaloğlu'na ait 20 dönüm arpa tarlası kül oldu. Jandarma soruşturma başlattı.

Çan'da arpa tarlasında çıkan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesindeki arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arpa tarlasından çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve köylülerin traktörlerle toprağı sürmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Bahadırlı köyünden çiftçi Bülent Topaloğlu'na ait 20 dönüm arpa tarlası yangında kül oldu.

Jandarma yangın hakkında soruşturma başlattı.