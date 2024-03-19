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Gazeteci Can Ataklı, şehit babasıyla ilgili sözleri nedeniyle hakim karşısına çıktı

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Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya kanalında şehit babasıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Ataklı, suçlamadan dolayı çok üzüldüğünü belirterek, davanın bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü ifade etti. Mahkeme, Can Ataklı hakkında adli kontrollerin kaldırılmasına karar verdi ve duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

GAYE ŞEYMA CAN

Gazeteci Can Ataklı sosyal medya kanalında yaptığı yayında şehit babasıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Ataklı savunmasında, "Bu şekilde suçlanmak ağrıma gidiyor" dedi.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Can Ataklı, avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Can Ataklı suçlamadan dolayı çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bunun bir suç olarak iddianame hazırlanması ayrı ama bu şekilde suçlanmak ağırıma gidiyor. PKK terörunun başladığından beri bu işi yapıyorum.

Devletin terörle mücadelesinde en ufak bir kötü söz söylemedim. Çok sayıda yazım ve konuşmam vardır. Kesip biçilerek servis edilen bir suçlama olmuştur. Bu benim ağırıma gitmektedir. Dava bir linç kampanyasına dönüştürülmüştür. Çok fazla müşteki ve müdahil talep vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit yakınlarına söylediği sözler var, ağır sözler. Şu anda söyleyemiyorum"

Şehit Yakınları Gaziler Vakfı avukatı da, "Sanığın bir şehit babası lafı tüm şehit babalarını hedef almıştır. Dediği gibi bunca yıldır gazetecilik yapan birinin daha dikkatli ifadeler kullanması gerekir" dedi.

CAN ATAKLI HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Mahkeme Can Ataklı hakkında adli kontrollerin kaldırılmasına karar verdi ve duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

"BÖYLE BİR SUÇLAMA YARALAYICI BENİM İÇİN"

Duruşma sonrasında gazetecilere konuşan Ataklı suçlamalardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Davalar açılır, şikayetçi olunur. Ama böyle bir suçlama yaralayıcı benim için, hem de yapmadığım bir şey. Kasıtlı bir kampanyanın sonucu" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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