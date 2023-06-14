Çamurda kaybolan araçtan cansız bedeni çıkan yaşlı adam toprağa verildi

Sel ve çamurun yuttuğu otomobilde eşinin yanında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı

AFYONKARAHİSAR - Denizli-Afyonkarahisar karayolunda sel ve çamurun yuttuğu otomobilde eşiyle birlikte mahsur kalan ve olay yerinde hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar- Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana gelen olayda; sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan oldu. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. 20 AV 423 plakalı araçtan sürücü Abdullah Batur ve arkadaşı Mehmet Seçkin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan sürücü Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan eşi Zuliye Emer ise yaralandı. Saatlerce süren çalışmaların ardından hurdaya dönen araçlar çıkarılırken, yol sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Eşinin yanında can verdi

Eşiyle birlikte selin tamamen yuttuğu otomobilde mahsur kalan ve ardından hayatını kaybeden Nevzat Emer'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Evinde helallik alınan Nevzat Emer, Merkezefnedi ilçesinde bulunan Gümüşler Mezarlığında gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Emer'in yolcu konumunda bulunan eşi Zuliye Emer'inde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.