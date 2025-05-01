Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu

Çamura Saplanan Yaşlı Adam ve İneği AFAD Tarafından Kurtarıldı

Çamura Saplanan Yaşlı Adam ve İneği AFAD Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 88 yaşındaki İsmail Ünsal, ineğiyle birlikte çamura saplanınca AFAD ekipleri devreye girdi. Yaralılara sağlık ekipleri de müdahale etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ineğiyle çamura saplanan yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kekeç köyü Hamam mezrası Abdurrahmanlar mevkisinde 88 yaşındaki İsmail Ünsal'ın ineğiyle çamura saplandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, çamura saplanan Ünsal'ı ve ineğini kurtardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.