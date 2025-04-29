Cammu Keşmir'de Terör Saldırısı Sonrası 48 Turistik Merkez Kapatıldı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de hükümet, bölgedeki terör saldırısının ardından 48 turistik merkezi kapatma kararı aldı.

NDTV kanalının haberine göre, doğal güzellikleriyle tanınan Cammu Keşmir'de 22 Nisan'daki terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.

Cammu Keşmir hükümeti, bölgedeki 48 turistik merkezin güvenlik nedeniyle kapatılacağını duyurdu.

Merkezlerin ne kadar süreyle kapalı kalacağı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Bazı yerel sakinler, terör saldırısının ardından bölgede önemli bir geçim kaynağı olan turizmin kötü etkilenmesinden dolayı endişelerini dile getirdi.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.