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Cammu-Keşmir'de 10 Yıl Aranın Ardından Milletvekili Seçimleri Başladı

Cammu-Keşmir'de 10 Yıl Aranın Ardından Milletvekili Seçimleri Başladı
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Hindistan'ın Cammu-Keşmir bölgesinde, 10 yıl aradan sonra yapılan milletvekili seçimlerinin ilk aşaması için oy verme işlemleri başladı. Seçimlerde 90 sandalye için 8,7 milyon seçmen oy kullanacak.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de 10 yıl aranın ardından ilk defa yapılan milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Hint basınındaki haberlere göre, Cammu-Keşmir sakinleri, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim'de olmak üzere 3 aşamada yapılacak milletvekili seçimlerin ilk aşaması için bugün sandık başına gitti.

Yetkililer, bu aşamada 2,3 milyondan fazla seçmenin bulunduğu bölgeye binlerce ek güvenlik personeli konuşlandırıldığını bildirdi.

Oylamanın ilk aşamasında, 219 milletvekili adayı arasından 24'ü seçilecek.

Üç aşamalı milletvekili seçimlerinde 8,7 milyonun üzerinde seçmen, 90 sandalye için oy kullanacak.

Cammu-Keşmir Meclisi'ndeki 90 sandalyenin 47'si Keşmir'i, 43'ü ise Cammu'yu temsil edecek.

Seçimlerde 46 ve üzerinde sandalye kazanan parti çoğunluğu sağlayacak.

Bölgenin özel statüsünün kaldırılmasından bu yana ilk olacak seçimlerin sonuçlarının ekim başında halka duyurulması bekleniyor.

Son meclis seçimleri 2014'te yapılmıştı

Cammu-Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım-Aralık 2014'te yapılmıştı. O dönem eyalet olan Cammu-Keşmir'de Modi'nin BJP'si ile Cammu-Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Hindistan Başkanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) Mufti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. O tarihten bu yana Cammu-Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgenin özel statüsü kaldırılmış ve eyalet merkeze bağlı iki birlik toprağına dönüştürülmüştü.

Cammu-Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu-Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu-Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Cammu-Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel

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