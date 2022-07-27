Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın konuşması İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kürsüye gelişi Yıldırım'ın konuşması AK Parti... Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın konuşması İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kürsüye gelişi Yıldırım'ın konuşması AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması ANKARA - Çamlıdere'de yapımı tamamlanan Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla hizmete açıldı. AA / Güncel Yaşar Yıldırım Yusuf Büyük Ömer Bulut Çamlıdere Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.