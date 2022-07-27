Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni - Haberler

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Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni

Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın konuşması İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kürsüye gelişi Yıldırım'ın konuşması AK Parti...

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Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın konuşması

İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün konuşması

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay'ın konuşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kürsüye gelişi

Yıldırım'ın konuşması

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması ANKARA - Çamlıdere'de yapımı tamamlanan Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla hizmete açıldı.

AA / Güncel

Yaşar Yıldırım Yusuf Büyük Ömer Bulut Çamlıdere Güncel Haberler

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