Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni
Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın konuşması İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kürsüye gelişi Yıldırım'ın konuşması AK Parti...
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Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın konuşması
İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün konuşması
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay'ın konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kürsüye gelişi
Yıldırım'ın konuşması
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması ANKARA - Çamlıdere'de yapımı tamamlanan Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla hizmete açıldı.
AA / Güncel