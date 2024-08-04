Üye Girişi
Haberler

Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nden elde edilen gelir SMA hastası Linda'nın tedavisi için kullanılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nde sağlanan gelir, SMA Tip-2 hastası Linda Pekşen'in tedavisi için kullanılacak. Festivalde 54 çift boğanın güreşmesiyle elde edilen gelir, Linda'nın tedavi masraflarına aktarılacak.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nde sağlanan gelir, SMA Tip-2 hastası Linda Pekşen'in tedavisi için kullanılacak.

Çamköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve 54 çift boğanın boy gösterdiği festivali 5 bine yakın kişi izledi.

Güreş biletlerinden elde edilen gelir 1 yaşındaki SMA Tip-2 hastası Linda'nın tedavisi için kullanılacak.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gazetecilere, geleneksel olarak düzenledikleri festivalin bu yıl ayrı özelliğinin bulunduğunu söyledi.

Güreşlerin tüm gelirini Linda'nın tedavisi için harcamak istediklerini dile getiren Zencirci, "Festivali bu yıl Linda'nın yararına yapıyoruz. Güreşimize gayet güzel katılım oldu. İnşallah önümüzdeki senelerde de Allah'ımız festivalin yapılmasını nasip eder. Allah'ımızdan Linda'ya acil şifalar diliyoruz." dedi.

Güreşlerin komite başkanı Gürkan Bacaksız da 54 çift boğanın Linda için güreştiğini belirtti.

SMA hastası Linda'nın babası Ahmet Pekşen de Linda'ya 9 aylıkken SMA teşhisi konulduğunu ve Ankara Valiliği onayıyla kampanya yürüttüklerini anlattı.

Kampanyayla gerekli paranın 3'te 1'ini sağladıklarını ve festivaldeki geliri de tedaviye aktaracaklarına işaret eden Pekşen, Belediye Başkanı Zencirci'ye ve festivale katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Germencik Çamköy Aydın Sağlık Güncel Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title