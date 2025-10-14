Haberler

Camilerin Estetik ve Sanatsal Yönleri Konferansı TOGÜ'de Gerçekleştirildi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen 'İnancın Sanata ve Estetiğe Yansıması: Camilerimiz' konferansı, camilerin sanatsal yönleri ve dini mimarinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "İnancın Sanata ve Estetiğe Yansıması: Camilerimiz" konferansı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'ndaki konferans, İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tokat Müftülüğü iş birliğinde düzenlendi.

Konferansa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Vali Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, rektör yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Temür ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ile akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı, camilerin estetik ve sanatsal yönleri, dini mimarinin tarihsel gelişimi ve inancın sanat aracılığıyla toplum yaşamına yansıması ile ilgili sunum yaptı.

Konferans, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
