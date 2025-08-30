Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar

Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Hızırtepe SGK Camisi'nde cuma namazı öncesi cemaat arasında tartışma çıktı. İmamın uyarılarına rağmen süren gerginlik, iki kişinin camiden çıkarılmasıyla son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dönemlerde camilerde yaşanan tartışmalara bir yenisi Sakarya'da eklendi. Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe SGK Camisi'nde cuma namazı öncesinde imam vaaz verirken cemaat arasında gerginlik çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, imamın anlattığı konu üzerinde fikir ayrılığına düşen iki kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik kavgaya dönüşünce cemaat araya girdi.

İMAMIN UYARISI İŞE YARAMAYINCA...

Vaazı bölünen imam, "Burası Allah'ın evi, sadece Allah'ın ayetleri okunur" diyerek cemaatten sakin olunmasını istedi. Ancak uyarılara rağmen tartışmaya devam eden iki kişi, camiden çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, olay büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Kara:

böyle beyinsiz sabirsiz bir millet olduk......hep domuz eti yedirmelerinden oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
