Mersin'de "Camide çocuk sesi, ramazan neşesi" projesi kapsamında 250 çocuğa ödül verildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde ramazan ayı boyunca yürütülen "Camide çocuk sesi, ramazan neşesi" projesi kapsamında camiye gelen 250 çocuğa çeşitli ödüller verildi.

Mustafa Şahin Camisi'nde hayata geçirilen proje kapsamında ramazan ayı boyunca teravih namazına katılan çocuklar, kura çekilişine dahil edildi.

Düzenlenen çekiliş sonucunda büyük ödül olarak belirlenen 5 bisiklet, 10 uzaktan kumandalı araba, 6 dron ve 7 paten çocuklara dağıtıldı.

Kurada ödül kazanamayan çocuklara da voleybol ve futbol topları hediye edildi ve tüm çocuklara bayram harçlığı verildi.

Mustafa Şahin Camisi İmamı Muhammed Doğaç, AA muhabirine, kentte ramazan ayının büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.

Bölgedeki insanları camiye teşvik etmek için değişik projeler gerçekleştirdiğini belirten Doğaç şunları kaydetti:

"Hayal dünyalarına girebilmek için bir hoca olarak çocukların peşinden koşmaya gayret ettim ve çocukların camiye gelmeleri için bu projeyi düşündüm. Camimiz doldu ve taştı. 250 çocuğumuz bu sene ramazan ayında camimize geldi. Hepsine hediye verdik."

Öğrencilerden Hatice Kır, ramazan ayı boyunca oruç tutarak namaz kılmanın kendisine güzel hissettirdiğini ifade ederek, "Hocamızın bize takdim ettiği ödülü ben Filistinli, Gazzeli arkadaşlarıma vermek istiyorum. Onlar da orada bayram yaşasın istiyorum." dedi.

Buğra Arık da ramazan ayı boyunca bütün teravihlere geldiğini, oruçlarını tuttuğunu belirtti.