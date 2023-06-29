Cami İmamı Çocukları Bayramda Sevindirdi
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Düzce'de Kurban Bayramı namazı sonrasında bir cami imamı çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.
Bayram namazına gelen çocuklara sürpriz
Cami imamı çocukları bayramda böyle sevindirdi
DÜZCE - Düzce'de Kurban Bayramı namazı sonrasında bir cami imamı çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Çiftlik köyü'nde bayram namazında çocuklara sürpriz hazırlandı. Köyün cami imamı Süleyman Altınhan, köylülerle birlikte hazırladıkları bayram harçlıklarını tek tek zarflara koydu. Çocukları camilere çekebilmek için arefe akşamı köydeki çocuklara sabah namaza gelenlere hediye verileceği belirtildi. Bayram namazına köyün bütün çocukları gitti. Bayram namazı sonrasın Cami imamı bayramlaşmanın ardından çocuklara tek sıra haline girmelerini istedi. Cami imamı Süleyman Altınhan tüm çocukların bayramlarını kutlarken onlara zarf içinde bayram harçlığı dağıttı. Çocuklar büyük sevinç yaşarken, görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.