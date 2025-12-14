Haberler

Pendik'te "Cami-Çocuk Şenliği" düzenlendi

Güncelleme:
Pendik ilçesinde düzenlenen Cami-Çocuk Şenliği'nde çocuklar için çeşitli sosyal, kültürel ve eğitici etkinlikler gerçekleştirildi. Hazreti Ömer Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı da buldu.

Pendik Müftülüğü himayesinde, Hacı Ahmet Ünal Vakfı sponsorluğunda ve Birr Gençlik Hareketi'nin organizasyonuyla çocukların camiyle bağ kurması amacıyla "Cami- Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

İlçedeki "çocuklu cami" olarak bilinen Hazreti Ömer Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, öğle namazı çocuklar ve ailelerin de katıldığı cemaatle kılındı.

Programda Filistin temalı atölye çalışmaları, ebru atölyesi, Karagöz-Hacivat gösterisi, "Birr İyilik Panosu", dönme dolap, yüz boyama gibi gün boyu çok sayıda sosyal, kültürel ve eğitici etkinlikler yapıldı, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Ayrıca çocuklar için çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi, katılımcılara hediyeler verildi.

Hacı Ahmet Ünal Vakfı Genel Müdürü Bekir Aydın, programla ilgili yaptığı açıklamada, mahalle sakinleri ve vatandaşlardan etkinlikle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Velilerin bu tür etkinliklerin sayısının artmasını istediklerini aktaran Aydın, "Anne babalar, 'Neden bizim zamanımızda böyle güzel buluşmalar yoktu?' diyor. Çocuklarımız ise camide çok özel anlara şahitlik ediyor. Gösteriler, hediyeler ve diğer etkinliklerle minik yavrularımız kendini özel hissetmenin mutluluğunu yaşıyor. Cami içi ve dışındaki etkinliklerin çocukların manevi dünyasında izi hiç geçmeyecek etkiler bırakacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hazreti Ömer Camisi Müezzini İbrahim Aslan da şenlik boyunca çocukların hem eğlendiğini hem de öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Camide çocukların ağırlanmasının önemine dikkati çeken Aslan, etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
