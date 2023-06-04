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Cami avlusunda buluştuğu arkadaşı tarafından öldürüldü (3)

Cami avlusunda buluştuğu arkadaşı tarafından öldürüldü (3)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIBursa'da, cami avlusunda buluştuğu arkadaşı Utku Sezek'i tabancayla vurarak öldüren Samet C.Ç. (17), İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da, cami avlusunda buluştuğu arkadaşı Utku Sezek'i tabancayla vurarak öldüren Samet C.Ç. (17), İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet Can Çakır, çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Semih ŞAHİN/BURSA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bursa Çocuk Güncel Haberler

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