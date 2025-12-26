Haberler

Ordu'da kayak merkezinde telesiyejde kurtarma tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde, 25 metre yükseklikte mahsur kalan 4 kişinin kurtarıldığı büyük bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata birçok arama kurtarma kurumu katılarak iş birliği yaptı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde telesiyejde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönümde kurulu kayak merkezinde düzenlenen tatbikata, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ORBEL AŞ, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma arama kurtarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, 25 metre yükseklikteki 2 telesiyej kabininde mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayak sezonunda olası acil durumlara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yapılan tatbikat, dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
500

