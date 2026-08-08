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Temizlik İşçisi 3. Kattan Düştü Ağır Yaralandı

Temizlik İşçisi 3. Kattan Düştü Ağır Yaralandı
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Aksaray'da temizlik işçisi Elem Nur Başkan, 3. kattaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Başkan'ın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

AKSARAY'da, temizlik işçisi Elem Nur Başkan (27) çalıştığı 3'üncü kattaki dairenin penceresinden dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2641 Sokak'ta meydana geldi. İnşaatı tamamlanan bir binanın temizliğinde çalışan 2 çocuk annesi Elem Nur Başkan, cam silerken dengesini kaybedip 3'üncü kattan beton zemine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elem Nur Başkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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