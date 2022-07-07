Çalışma: Dev Pandalar 7 Milyon Yıl Önce de Bambuyla Besleniyordu

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, dev pandanın "sahte başparmağının" evrimi hakkında yeni bulgular bildirerek, dev pandanın 6 milyon yıldan daha uzun bir süre önce de adanmış bir bambu yiyicisi olduğunu öne sürdü. Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi (IVPP) Enstitüsü ile yine CAS'a bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışma, geçtiğimiz günlerde Scientific Reports dergisinde yayınlandı. Çalışmanın yazarlarından biri olan, IVPP'den Deng Tao'ya göre, etoburlar grubunun bir üyesi olan dev pandanın kendisini adanmış bir bambu yiyicisi olarak yeni bir yaşama adapte etmesini sağlayan birçok özellikten biri olan ekstra "başparmağı" en ünlü ve merak uyandıranlardan biri. Deng, birçok memelinin normal beş parmaklı ellerine ek olarak dev pandanın, bambuyu tutup hareket ettirebilmek için, parmakların tam karşısına denk gelen ve altıncı bir parmak görevi gören büyük ölçüde genişlemiş radyal sesamoid denilen bir bilek kemiğine sahip olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan geç Miyosen Çağı'na ait Shuitangba'da bulunan eski panda türü Ailurarctos'ta parmakların tam karşısına denk gelen ve bir parmak görevi görmeye başlamış olan bu genişlemiş radyal sesamoidin en erken örneklerini incelediler. Nesli tükenen pandanın tohum, kabuklu yemiş ve orman meyvesi gibi yiyecekleri sahte başparmağı olmadan toplamasının imkansız olacağını keşfeden araştırmacılar, pandanın genişlemiş radyal sesamoidinin evriminin yegane beslenme hedeflerinden birinin bambu olması gerektiği sonucuna vardı. Araştırma sonuçları, dev pandanın bütünüyle bambuya dayalı beslenmesinin 7 milyon ila 6 milyon yıl öncesine kadar tarihlenebileceğine işaret ediyor. Sahte başparmak geç Miyosen Çağı'ndan bu yana daha fazla evrim geçirmedi ve hiçbir zaman tam bir başparmağına dönüşmedi. Araştırmacılar bunun, sahte başparmağının bambu tutma ve beden ağırlığının dağılımı şeklindeki ikili işlevini yansıttığına inanıyor. Dev pandaların doğal ortamları bambu açısından zengin olduğundan hazır yiyeceğe erişmek için daha uzun bir başparmağa zaten ihtiyaçları olmadığını söyleyen Deng, bunun yanı sıra gereğinden fazla uzun bir radyal sesamoidin ayakları üzerinde yürüyen bir memeli olan pandanın yürümesini güçleştireceğini de sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel