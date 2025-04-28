Çalışma Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs Fotoğraf Sergisi'ni Ziyaret Etti

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödül alan 36 fotoğraf, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilendi. '1 Mayıs Fotoğraf Sergisi'ni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ziyaret etti. Bakan Işıkhan, 2 Nisan'a kadar açık kalacak sergiyi gezerek, fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Bakan Işıkhan, fotoğrafların Türkiye'nin dört bir yanında farklı sektörlerden hikayeleri yansıttığını söyledi. Işıkhan, sergi ile bu yıl ilk 1 Mayıs programını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Anlamlı bir adım olarak, emeği ve emekçilerimizi öne çıkaran bu sergimizle, çalışma hayatının görünmeyen kahramanlarını, onların sessiz ama derin hikayelerini sanatın evrensel diliyle anlatmak istedik. Çünkü biz, emeğin ekonomik olduğu kadar; kültürel, toplumsal ve insani bir değeri temsil ettiğine yürekten inanıyoruz. Sergimizde yer alan her kare, Türkiye'nin dört bir yanında farklı sektörlerde çalışan emekçilerimizin hikayelerini taşıyor. Bu fotoğraflar, aynı zamanda; vatan ve millet sevgisini; üretimi, umudu ve mücadeleyi belgeleyen birer tarih vesikasıdır" dedi.

'1 MAYIS SİMGEDİR'

1 Mayıs'ın emeğe saygının en gür sesle ifade edildiği simge olduğunu belirten Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği; Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıktığımız yolda, 'emek olmadan büyüme olmaz' ilkesinden bir an bile sapmadık. 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çalışma hayatına dair devrim niteliğinde pek çok adım attık. Gerçekleştirdiğimiz bütün reformlar, insana, emeğe ve geleceğe değer katma hedefiyle atıldı. Bu anlayışla; bugünün ve yarının çalışma hayatını da inşa etmek için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 1 Mayıs, emeğe saygının, dayanışmanın ve sosyal adaletin en gür sesle ifade edildiği bir gün ve simgedir. Bu sergi vesilesiyle hem geçmişin hatıralarını tazelemekte hem de geleceğe olan borcumuzu hatırlamaktayız. Emeğiyle ülkemizi ayakta tutan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize, alın terini toprağa düşüren her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu sergiyi, onların mücadelesine, azmine ve umut dolu bakışlarına bir saygı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.