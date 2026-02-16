Çalıntı Kamyonetle Akaryakıt İstasyonunda Kaçak Yakıt Alma Girişimi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, çalıntı kamyonetle akaryakıt istasyonunda yakıt alan şüpheli, polisin gelmesiyle yakıt pompasını koparıp kaçtı. İstasyon görevlisi, son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Omurtak Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile yanındaki kişinin içinde olduğu 41 LV 558 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonuna geldi. Araca yakıt alınırken, görevliler kamyonetteki 2 kişinin halinden şüphelenip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine istasyona polis ekibi sevk edildi. Polis aracını gören sürücü, kamyonetle geri manevra yapıp pompayı kopararak kaçtı. Bu sırada pompayı tutan görevli aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Akaryakıt istasyonundan kaçan sürücünün kullandığı kamyoneti, polis ekipleri takibe aldı. Yaklaşık 15 dakika süren takip sırasında kamyonet elektrik direğine çarptı. Sürücü ile araçtaki diğer kişi, yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, detaylı incelemede kamyonetin plakasının sahte ve 6 Şubat'ta İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'nden çalınan 34 EF 1270 plakalı araç olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürüyor.