Çalınan Motosiklet Karabük'te Bulundu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çalınan motosiklet, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan operasyonla ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinden çalınan motosiklet, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulundu.
Tosya'da bir ikametin önünde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler başlattığı araştırma sonunda çalıntı motosikletin Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğunu tespit etti.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durumu Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda motosiklet ele geçirildi.
Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel