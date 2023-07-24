Çalılık alanda çıkan yangın arı dolu kovanları küle çevirdi

Paniğe sebep olan ve yerleşim yerlerini tehdit eden alevler, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'da yerleşim yerlerinin yanında bulunan çalılık alanda çıkan yangın vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Yangında 20 adet arı kovanı kül olurken, alevler, yanan arazının yanında bulunan eve metreler kala alevler kontrol altına alındı.

Kepez ilçesi Varsak mevki, Ayanoğlu Mahallesi üzerinde bulunan çalılık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenden dolayı birden fazla noktada yangın başladı. Havanın rüzgarlı olmasının da etkisiyle kısa süre içinde yerleşim yerlerine ve seralara yaklaşan alevler çevredekilere panik anları yaşattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler de Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerine destek vermek için seferber oldu. Yaklaşık 20 dönümlük arazide yükselen alevler, arazi yanında bulunan ev ve seralara metreler kala kontrol altına alındı. 20 adet arı kovanı ise kül oldu.

"Evimizden koşup geldik"

Aynı noktada ikamet eden ve söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan Celil Arı, "Burada 15-20 dönümlük bir alan var. Arılar yandı, yazık oldu. Biz evdeydik koştuk geldik, söndürme çalışmalarına yardım ettik. Seralara alevler sıçramadı ama seraların önleri yandı. İtfaiye hemen geldi ve müdahale etti. Evler yanmaktan kurtarıldı. Yangının önüne geçildi" diye konuştu.

Aynı anda Antalya'nın farklı bir noktasında çıkan yangın ise güçlükle kontrol altına alındı.