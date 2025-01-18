Los Angeles'taki yangınlarda 40 yılın en büyük yıkımı yaşandı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlar şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok kente yayıldı. Ülkeyi cehenneme çeviren yangınlarla ilgili Associated Press (AP) ajansının Madison'daki Wisconsin Üniversitesine bağlı Silvis Laboratuvarından alınan verilerle yaptığı analiz, tahribatın büyüklüğünü ortaya koydu.

40 YILIN EN BÜYÜK TAHRİBATI

Analize göre, Los Angeles kenti sınırlarında bulunan Palisades ve Eaton bölgelerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yangınlarda tahrip olan kentsel alanın genişliği, eyalette 1980'lerin ortalarından bu yana çıkan herhangi bir yangındakinden daha fazla.

YERLEŞİM ALANLARI KÜLE DÖNDÜ

California'da son 40 yılda çıkan diğer yangınlarla karşılaştırıldığında hepsinden daha fazla kentsel alanı küle çevirdiği anlaşılan halihazırdaki yangınlar, Pasifik Okyanusu'ndan gelen şiddetli ve sürekli rüzgarların etkisiyle daha da büyürken, daha fazla konut ve iş yeri alevler içinde kaldı.

Ölçümlere göre, Palisades ve Eaton yangınları, Los Angeles'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde yaklaşık 10,36 kilometrekarelik bir yerleşim alanını küle çevirdi. Bu miktarın, 2018'de bölgedeki Woolsey Yangını'nın tahrip ettiği kentsel alanın 2 katından fazla olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.