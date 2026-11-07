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California'da yaklaşık 45 metre yükseklikte çarpışan iki paraşütçü öldü

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California eyaletindeki Lake Elsinore'da iniş sırasında yaklaşık 45 metre yükseklikte çarpışan iki paraşütçünün paraşütleri birbirine dolandı. Düşerek yaralanan paraşütçüler hastanede kurtarılamadı; kazanın Skydive Elsinore'un eğitim kampında meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde havada çarpışan iki paraşütçü hayatını kaybetti.

The New York Times'ın haberine göre Lake Elsinore bölgesinde isimleri paylaşılmayan iki paraşütçünün iniş sırasında yaklaşık 45 metre yükseklikte çarpışması sonucu paraşütleri birbirine dolandı.

Düşerek yaralanan paraşütçüler, kaldırıldıkları hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Skydive Elsinore şirketinin sözcüsü, kazanın şirket tarafından düzenlenen kadınlara yönelik eğitim kampı sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Riverside??????? Şerif Ofisinin sözcüsü Deirdre Vickers, kazanın araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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