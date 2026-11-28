California'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı verilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD'nin California eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS'ye göre depremin merkez üssü Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olurken, deprem 12,2 kilometre derinlikte kaydedildi ve tsunami uyarısı verilmedi.
ABD'nin California eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 5 büyüklüğünde olduğu ve 12,2 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
Kaynak: AA