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ABD'nin California eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 5 büyüklüğünde olduğu ve 12,2 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

Kaynak: AA