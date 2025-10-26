Kaymakam Süleyman Bakan, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit aileleriyle bir araya geldi. Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde şehitlerin ailelerinin taleplerini dinleyen Bakan, acılarına ortak olduklarını belirtti. Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. Bakan daha sonra Yaşkütük Karakolunu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.
Kaymakam Bakan ve beraberindeki kurum müdürleri, Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde şehit Muzaffer Aladağ, şehit Mehmet Aladağ, şehit İhsan Taş ve şehit Haki Taş'ın aileleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.
Bakan, şehit ailelerinin acılarına ortak olduklarını, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıktıklarını ifade etti.
Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakan'a teşekkür etti.
Daha sonra Yaşkütük Karakolunu ziyaret eden Bakan, askerlerle sohbet etti, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Parmaksız'dan bilgi aldı.
