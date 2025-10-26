Haberler

Kaymakam Süleyman Bakan, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kaymakam Süleyman Bakan, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit aileleriyle bir araya geldi. Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde şehitlerin ailelerinin taleplerini dinleyen Bakan, acılarına ortak olduklarını belirtti. Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. Bakan daha sonra Yaşkütük Karakolunu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Bakan ve beraberindeki kurum müdürleri, Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde şehit Muzaffer Aladağ, şehit Mehmet Aladağ, şehit İhsan Taş ve şehit Haki Taş'ın aileleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Bakan, şehit ailelerinin acılarına ortak olduklarını, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıktıklarını ifade etti.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakan'a teşekkür etti.

Daha sonra Yaşkütük Karakolunu ziyaret eden Bakan, askerlerle sohbet etti, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Parmaksız'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.