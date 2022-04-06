Çaldıran'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı - Haberler

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Çaldıran'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

AA - Sadrettin Kaya - Güncel
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Çaldıran'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ilçede ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek yardımını sürdürüyor.

ÇALDIRAN, VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ilçede ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek yardımını sürdürüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçe genelinde kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelere günde üç çeşit yemek dağıtıyor.

SYDV aşevinde hazırlanan yemekler, görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, devletin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Her gün 250 kişiye yemek dağıtma kararı aldıklarını belirten Türker, şunları kaydetti:

"On iki ay boyunca yemek yardımını yapacağız. Ramazanın ilk gününden itibaren her gün ihtiyacı olan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşımıza yemeklerini ulaştırıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda ve nakdi yardımlarda da bulunarak devletimizin şefkat elini her yere uzatacağız."

AA / Sadrettin Kaya - Güncel

Çaldıran, Van, Güncel, Haberler

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