Çaldıran'da Eğitim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde "eğitim bilgilendirme toplantısı" yapıldı.

Yavuz Sultan Selim İlk/Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, okullarda alınması gereken güvenlik tedbirleri, öğrenci devamsızlıkları, taşımalı eğitim hizmetleri ve akademik başarının artırılması konuları ele alındı.

Okullarda sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması, veli-öğretmen iş birliğinin önemi üzerinde de duruldu.

Toplantıya, Kaymakam Süleyman Bakan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Parmaksız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Karaca katıldı.