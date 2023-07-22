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Çaldığı otomobili kaza yapınca geri getirdi

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Çorum'da sabah saatlerinde çalınan otomobil, aynı gün içerisinde kazalı bir şekilde çalındığı yere geri getirildi. Olay, Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, N.G.'ye ait 19 ABP 645 plakalı otomobil sabah saatlerinde husumetli olduğu kişi tarafından sokak üzerinden çalındı. Daha sonra aracı çalarak olay yerinden ayrılan şahıs otomobil ile kaza yaparak saatler sonra çaldığı yere geri bıraktı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çaldığı otomobili kaza yapınca geri getirdi

ÇORUM - Çorum'da sabah saatlerinde çalınan otomobil, aynı gün içerisinde kazalı bir şekilde çalındığı yere geri getirildi.

Olay, Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, N.G.'ye ait 19 ABP 645 plakalı otomobil sabah saatlerinde husumetli olduğu kişi tarafından sokak üzerinden çalındı. Daha sonra aracı çalarak olay yerinden ayrılan şahıs otomobil ile kaza yaparak saatler sonra çaldığı yere geri bıraktı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

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