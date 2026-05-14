Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasından yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Y.M.'ye ait motosiklet çalındı. Jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli V.Ç.'yi tespit edip yakaladı. V.Ç., motosikleti eski bir akaryakıt istasyonuna sakladığını itiraf etti. Motosiklet sahibine teslim edilirken, V.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde çaldığı motosikleti saklayan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek, jandarma tarafından yakalanan V.Ç. (38), tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü, saat 11.00 sıralarında kırsaldaki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Y.M. (62), Yeniköy Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin yakınında park halinde bulunan motosikleti çalındı. İhbar üzerine Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin V.Ç. olduğunu belirledi. V.Ç., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. V.Ç., jandarmadaki ifadesinde çaldığı motosikleti Yeniköy Mahallesi'nin çıkışında bulunan eski akaryakıt istasyonunun çevresine sakladığını itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından bulunan motosiklet, sahibi Y.M.'ye teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

