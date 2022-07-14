Son dakika gündem: ÇALDIĞI ARAÇLA TERS YÖNE GİRİNCE EMNİYET MÜDÜRÜNE YAKALANDI

BURSA'dan çaldığı araçla kaçtığı İnegöl ilçesinde ters yöne giren Serkan A. (39), ilçe emniyet müdürüne yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye ayrıca, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Osmangazi ilçesinden 16 UT 348 plakalı kamyoneti çalan Serkan A., araç sahibinin şikayetiyle polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden İnegöl ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Araç, Atatürk Bulvarı'nda ters yönde seyrederken İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Serkan A., işlemleri için emniyete götürüldü. Serkan A.?ya ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel