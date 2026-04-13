Mardin'de kırsal mahallenin 15 yıllık atık su sorunu çözüldü

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'nin 15 yıllık atık su sorunu, MARSU ekiplerinin çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 70 haneli Çaldere Mahallesi'nde çevre kirliliği ve kokuya neden olan atık suların tahliyesi için 1200 metre uzunluğunda altyapı çalışması başlattı. Yıllardır açıktan akan ve halk sağlığını tehdit eden atık suların kontrol altına alınması amacıyla yürütülen projede sona gelindi. Çalışmalar kapsamında döşenen 1200 metrelik hattın yanı sıra, atık suların tek noktada toplanması için 1000 kişi kapasiteli fosseptik çukuru inşa edilecek. Böylece atık suların tarlalara ve yerleşim alanlarına zarar vermeden tahliye edilmesi sağlanacak. Mahalle Muhtarı Bahattin Akan, 15 yıllık sorunun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Atık sularımız boşuna akıyordu, çevre ve tarlalar zarar görüyordu. Çocukların sağlığı tehlikedeydi ve köylüler kokudan duramıyordu. Şimdi çok güzel oldu" dedi.

